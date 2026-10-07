无座票只能站全程系误解：铁路部门解答称遵循“有空可坐，需让原位”的原则

IT之家 10 月 7 日消息，假期出行，热门线路火车票紧俏，不少旅客只能买到无座票。关于“无座票是不是只能全程站着”这一问题也引发了网友热议。

据央视新闻报道，铁路部门针对该问题进行了详细解答。事实上，无座票的全称是“无固定座位票”，上车后可以合法乘坐未被售出的空座。

无座票与二等座属于同一席别、同一等级，票价一致。无座票不等于站票，购买无座票的旅客可遵循“有空可坐，需让原位”的原则，选择性落座乘车。

IT之家注意到，在复兴号智能动车组列车上，行李架下方有明显的红、黄、绿三色指示灯：

当 红灯 亮起，代表当前站 该席位已售出 ，无座票旅客请勿入座；

当 黄灯 亮时，代表 当前站无旅客，下一站有旅客 ，无座票旅客可暂坐，待该席位持票人上车后需主动让座；

当绿灯亮时，代表当前站和下一站该席位均未售出，无座票旅客可放心落座。

另外，无座票旅客可携带折叠椅，但折叠椅展开后长、宽、高之和不超过 130 厘米，通过安检进站时须处于折叠状态。携带折叠椅的无座票旅客可自行前往 3 号至 4 号车厢连接处或无卫生间、无洗手台相对安静宽敞的空间乘车。

需要注意的是，无座票旅客在选择性暂坐空席位时，遇到持票旅客上车要及时主动让座，以免造成霸座违法行为。霸座行为依法归为寻衅滋事处置范围。

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