剧情驱动末日生存沙盒《永冻纪元》登陆 Steam：国区首发价 ¥95.20，支持简中配音

IT之家 10 月 9 日消息，由 SpaceRocket Games 开发、Toplitz Productions 发行的剧情驱动末日生存沙盒游戏《永冻纪元》（Permafrost）今日正式登陆 Steam 开启抢先体验，国区首发享 20% 折扣，折后价为 ¥ 95.20，优惠截止至 10 月 23 日。游戏支持简体中文界面与完整中文音频，目前尚无玩家评价。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/2254990/Permafrost/）。

《永冻纪元》背景设定在不远的未来，一系列灾难导致月球破碎，地球陷入永无止境的寒冬。玩家将扮演拥有重建能力的工程师“Rook”，凭借一段失联好友的无线电信号踏入这片冰封末日，在严酷环境中挣扎求生。官方介绍如下：

严寒，才是你真正的敌人！寒冷无处不在，仿佛拥有生命。冻伤、暴风雪与逐渐侵蚀的低温将伴随你的每一次行动，让准备、庇护与时机成为生死关键。在这片世界中，城市废墟逐渐过渡为荒野。这里没有持续的枪火，也没有奇幻设定，只有寂静与匮乏构成的紧张生存体验。只有寒冬、孤独，以及坚持下去的意志。

游戏核心特色包括：

开放世界探索：穿越冰封的城市废墟与荒野，在各方势力控制的区域中周旋，逐步深入这片冰封世界

生存建造玩法：狩猎、搜集、制作道具，修复废弃避难所并搭建避难所网络，利用旧时代技术生存下去

忠诚狗狗伙伴：从废墟中救下的狗狗会为你探路、预警危险、搬运物资，成为末日中最可靠的伙伴

多人合作模式：支持 1 到 4 人联机合作生存，玩家可以分工协作、共同建设避难网络，一起对抗严寒

本作目前处于抢先体验阶段，开发者表示计划至少保留 12 个月的抢先体验时间，在此期间会根据玩家反馈新增更多生物群系、任务、机制和优化内容，正式版推出后价格可能会上调。当前抢先体验版已实装大部分核心玩法，包含多个生物群系、数百种物品、建造蓝图和制作配方，主线开篇与大量支线任务、最多 4 人合作模式均已可用。

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 (x64) 系统，Intel Core i5 8600K 或 AMD Ryzen 5 3500 处理器，16 GB RAM 内存，Nvidia GTX 1060 6GB 或 AMD Radeon RX 590 8GB 显卡，DirectX 版本 12，需要 30 GB 可用存储空间。

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 (x64) 系统，Intel Core i5-12400 或 AMD Ryzen 5 5600X 处理器，16 GB RAM 内存，Nvidia RTX 3070 Ti 8GB 或 AMD Radeon RX 6750 XT 12GB 显卡，DirectX 版本 12，需要 30 GB 可用存储空间。

游戏图赏：

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