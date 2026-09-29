《侏罗纪世界：进化 3》DLC《史前东方》今日发售：国区售价 68 元，新增中国恐龙

IT之家 9 月 29 日消息，《侏罗纪世界：进化 3》全新 DLC《史前东方》今日正式发售，Steam 国区售价 68 元（玩家需要拥有游戏本体才能游玩）。

该 DLC 主打中国史前恐龙与东方主题场景，对国内玩家具有特殊吸引力。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/5125950/Jurassic_World_Evolution_3_Prehistoric_East/?l=schinese&cc=cn）。

《侏罗纪世界：进化 3》是全球知名 IP《侏罗纪世界》改编的模拟经营游戏，由一线模拟厂商 Frontier Developments 打造。本次推出的《史前东方》DLC 为玩家带来：

新增 5 种在中国区域发现的史前恐龙：南雄龙、戈壁龙、永川龙、中华龙鸟、特暴龙，包含对应的完整生态与行为模型

东方主题公园装饰：龙形拱道、莲花、铜制龙雕像、大理石守门狮、纸灯笼等 237 个装饰项目与 15 个专属蓝图

支持全息恐龙雕像展示，可放置在公园任意位置或加入自定义蓝图

通过《侏罗纪世界：进化 3》史前东方套件，让你的公园焕发奇幻瑰丽的东方魅力。打造宁静祥和的围栏，迎接最新加入的家庭单位吧。华美夺目的南雄龙、沉稳的戈壁龙、威猛的永川龙、优雅的中华龙鸟，以及气势逼人的特暴龙即将加入你的公园。利用宏伟的龙形拱道、流光摇曳的莲花、壮观的全息图等丰富内容，打造别具一格的公园，让游客沉浸在精美细腻的东方景致之中。

语言方面，该 DLC 完整支持简体中文界面、字幕与音频，包含完整中文配音。游戏采用 Denuvo Anti-tamper 第三方 DRM 加密，支持 Steam 成就、集换式卡牌、云存档、家庭共享等功能，完全兼容手柄操作。此外，官方还提供包含该 DLC 在内的 7 个项目捆绑包，当前可享受 10% 折扣，折后价 426.91 元。

最低配置： 需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 64bit（min version 22H2），Intel i5-6600K / AMD Ryzen 5 2600，16 GB RAM，NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB VRAM) / AMD Radeon RX 5600XT (6GB VRAM) / Intel Arc A750 (8GB VRAM)，DIRECTX 版本：12，存储空间需要 25 GB 可用空间，附注事项：SSD Recommended。

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10、11，Intel i7-10700K / AMD Ryzen 7 5800，16 GB RAM，NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (8GB VRAM) / AMD Radeon RX 6700 XT (12GB VRAM) / Intel Arc B580 (12GB VRAM)，DIRECTX 版本：12，存储空间需要 25 GB 可用空间，附注事项：SSD Required。

游戏图赏：

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