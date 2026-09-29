微软《我的世界：地下城 2》今日发售，Steam 国区 148 元起

IT之家 9 月 29 日消息，由 Mojang Studios 与 Double Eleven 开发、Xbox Game Studios 发行的《我的世界：地下城 II》今日正式上线，登陆 PC、Xbox Series X|S、PS5、任天堂 Switch 及 Switch 2 平台，并同步加入 Game Pass 游戏库，Steam 国区标准版定价 148 元，豪华版定价 248 元。

IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/1912410/Minecraft_Dungeons_II/?l=schinese&cc=cn）。

《我的世界：地下城 II》重磅来袭，带来更酣畅的战斗、更丰厚的战利品和更刺激的冒险。闯过裂隙，奔赴从未有英雄踏足之地：汐浮，一个危机四伏、谜团重重，又有着令人屏息的绝美风光的未知维度。全副武装，定制你的游戏风格，在火爆的战役中迎战最强劲敌。孤身一人勇闯未知险境，通过同屏、在线或混合合作模式与好友并肩作战，或通过匹配系统寻找盟友。灾厄村民的阴谋已然启动，其残暴与力量不相上下。阻止他们，否则主世界将被其腐化。

《我的世界：地下城 II》作为 Minecraft IP 的正统续作，本次发售同步推出两个版本：

标准版：国区售价 ¥ 148

豪华版：国区售价 ¥ 248，内含 4 款英雄皮肤、灵魂披风、泡泡怪宠物以及 DLC 1 和 2

此外，预购该游戏还可额外获赠 2 款英雄皮肤、扭曲披风以及扭曲鸡宠物。游戏支持简体中文界面、完全音频和中文字幕，总共提供 17 种语言支持，支持单人游玩、在线合作、同屏分屏合作、跨平台多人，包含 32 项 Steam 成就，支持远程同乐、家庭共享等 Steam 功能。

最低配置： 需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 64-bit (1703 or newer) 系统，Intel Core i3-8100，AMD Ryzen 3 2200G 或同等处理器，8 GB RAM 内存，NVIDIA GeForce GTX 1050，AMD Radeon RX 580 或同等独立显卡，至少 2 GB VRAM，DIRECTX 版本： 11。

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 64-bit (1703 or newer) 系统，Intel Core i5-8400，AMD Ryzen 5 2600 或同等处理器，16 GB RAM 内存，NVIDIA GeForce GTX 1060，AMD Radeon RX 580 或同等显卡，至少 6 GB VRAM，DIRECTX 版本： 11。

游戏图赏：

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