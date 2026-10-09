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猛士 X700 首台量产车将于 10 月 10 日正式下线，预售价 24.98 万元起

2026/10/9 23:08:53 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 10 月 9 日消息，猛士汽车宣布旗下 X700 首台量产车将于 10 月 10 日在襄阳工厂正式下线，该车预售价 24.98 万元起，共推出 3 款车型，搭载华为乾崑智驾 ADS 5 及鸿蒙座舱 HarmonySpace 6，是猛士品牌 X 系列的首款产品。

设计方面，猛士 X700 承袭猛士“雄魂美学”理念，保留狮吼梯形前脸、剑指苍穹尾灯等家族识别符号，并采用贯穿式止戈为武大灯与数字银河灯带。

内饰方面，猛士 X700 配备悬浮式中控屏、大尺寸液晶仪表和 HUD 抬头显示，采用双 15.6 英寸华为智慧双联屏、HUAWEI SOUND 音响，同级首发鸿蒙座舱 6。同时该车搭载同级唯一云感魔毯座椅，配备 60 个可调气袋；行业首发实体橡胶凸点指压按摩（10 点按摩）；副驾配备双 127° 零重力座椅，二排配备座椅通风加热按摩、小桌板，还有同级唯一纯平二排大床房。

配置选装方面，猛士 X700 支持外挂备胎、行李架以及 2.5 吨拖挂资质等多项选装，还有“自定义情绪屏”等智能模块，可适配多元场景；首发 Robo 旅拍功能，可以将运动相机通过螺纹口固定在汽车引擎盖上，在车内通过专属按键开启和停止录制。

车身尺寸方面，猛士 X700 长宽高为 5035×1999×1910mm，轴距 2920mm，定位中大型 SUV。新车提供 265/65R18 与 255/60R20 两种规格轮毂可选。车辆拥有 850L 容积后备箱、7L 车载冷暖箱，还有同级唯一野趣拓展台，支持 6kW 对外放电

动力方面，猛士 X700 提供增程版和插混版两种选择，均搭载 1497ml 发动机，增程版功率 95kW，最大净功率 90kW；插混版功率 113kW，最大净功率 110kW。车辆采用 800V 平台架构，配备 68.1kWh 宁德时代越野专用电池，CLTC 纯电续航 360km；零百加速 4.93 秒，综合功率可达 518kW。

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关键词：猛士 X700鸿蒙座舱 HarmonySpace 6华为乾崑智驾 ADS 5

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