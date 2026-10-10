苹果初代 Apple TV 4K 已列入“过时”产品，第四代有望下周发布

IT之家 10 月 10 日消息，科技媒体 MacRumors 昨日（10 月 9 日）发布博文，报道称苹果更新过时产品名单，新增列出 2,017 款初代 Apple TV 4K，恐影响该产品的后续维修，用户可能更难获取维修零件。

IT之家注：根据官方文档表述，过时产品是指 Apple 停止发售之日起已超过 5 年但未满 7 年的产品。

2,017 款 Apple TV 4K 是苹果首款支持 4K 视频的 Apple TV。它搭载 A10X Fusion 芯片，提供 32GB 和 64GB 版本。HDMI 2.0a 支持 4K、杜比视界与 HDR10，设备还配备千兆以太网及双频 802.11ac Wi-Fi。

该机随附第一代 Siri Remote，采用玻璃触控表面，苹果从第二代 Apple TV 4K 起弃用这一设计。

首代设备不支持 HDMI ARC 或 eARC。文章介绍，eARC 可将连接至兼容电视的其他设备音频，传送到 Apple TV 4K，再经其连接的音频设备播放。

根据彭博社的马克 · 古尔曼（Mark Gurman）爆料，苹果将于 10 月 13 日举办“欢迎回家”发布会，有望发布 Apple TV 4K（第四代）产品。