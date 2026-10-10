马斯克旗下 Grok Bot 新增专属邮箱，AI 助手开始拥有独立“联络点”

IT之家 10 月 10 日消息，全球首富埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下 SpaceXAI 公司发布公告，为 Grok Bot 推出专属邮箱功能。官方表示，该邮箱可用于注册服务、代用户联系商家，以及安排日程；功能正逐步开放，用户可直接向 Bot 提出认领请求，或在 X 上标记 @bot。

据报道，分配给 Bot 的邮箱地址以 @mail.grokbot.com 结尾，用户可尝试自定义地址前缀，由系统检查是否可用。认领过程可从聊天界面启动，例如输入“认领你的邮箱地址”。

这也是 Grok Bot 本周连续推出的重要能力更新之一。此前，官方还宣布 Bot 可搜索、阅读和监控 X 内容，并新增 Shopify 相关能力，帮助用户查看订单、跟踪库存及更新商品信息。

专属邮箱让 Grok Bot 不只是处理用户发起的对话，也有望通过独立邮箱参与需要收发邮件的任务。不过，目前功能仍在逐步开放，具体可用范围及权限设置以官方实际推送为准。

IT之家注：Grok Bot 是 SpaceXAI 推出的“常驻型 AI 同事”：它不只是回答问题的聊天机器人，能在一台云端电脑上登录你常用的网站和应用、执行多步骤任务，并在需要人工判断时才回来找你审批。它于 2026 年 8 月以测试版形式发布。

每个 Grok Bot 都有名字、职责和持续累积的上下文，你可以像给同事发消息一样，通过文字、语音或语音通话把工作交给它。它运行在云端电脑上，配备浏览器、文件系统和终端，因此即使你关掉电脑或手机，后台任务和定时任务仍会继续运行。