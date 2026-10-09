小鹏 G9L 汽车官宣将亮相巴黎车展：正式开启全球上市，登陆 64 个国家和地区

IT之家 10 月 9 日消息，小鹏汽车官方今日宣布，小鹏 G9L 即将亮相巴黎车展，正式开启全球上市，计划登陆全球 64 个国家和地区。

据IT之家此前报道，小鹏 G9L 汽车已于 9 月 17 日晚间在国内正式上市，定位“黄金大五座科技旗舰”，拥有超级增程、纯电两种动力选择，限时优惠价 23.18 万-29.98 万元。

小鹏 G9L 拥有普罗旺斯紫、托斯卡纳绿、珠峰白、峡湾灰、极夜黑等多款车色可选，车身尺寸为 5120mm*1999mm*1782mm，拥有 3100mm 的超长轴距和 0.605 轴长比。搭载行业首创前后双贯穿灯，配备 480 颗独立 LED 灯珠，尾部采用溜背造型，凸显年轻化姿态。

该车搭载小鹏 GX 同款与华为联合研发百万像素 AI 数字投影大灯，具备行程中交互能力和静止时的娱乐功能，同时集成高精度 ADB 自适应远光灯：遮蔽精度高，达 130 万像素；遮蔽距离远，可达 600 米；与第二代 VLA 深度融合，可精准识别并只遮蔽前方车辆。

小鹏 G9L 首发搭载第二代 VLA 全新版本。其中，G9L Max 首搭小鹏图灵 AI 智驾蒸馏版，号称实测跻身国内 L2 级智驾第一梯队。该车全系搭载图灵 AI 芯片，Max、Ultra SE、Ultra 依次提供一颗、两颗、三颗，可令最高算力达到 2250TOPS。