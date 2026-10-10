消息称 OpenAI、Anthropic 高管私下推演 AI 灾难情景，以应对公众反弹与政治抵制

IT之家 10 月 10 日消息，据 Axios 于当地时间 10 月 9 日报道，Anthropic、OpenAI 以及其他人工智能公司的高管们，目前正私下闭门推演，若发生重大灾难性 AI 事件，该如何应对公众与政界的强烈抗议及抵制浪潮。

这些业内高管预计，未来很可能发生一场大规模事件 —— 极有可能是某种网络攻击，导致金融服务、互联网通信甚至水电供应等基础设施大面积瘫痪。

一旦非安全可控的 AI 首次在现实世界中造成实质性重大危害，本就心存戒备的公众将更加坚决地反对这项技术及其领军人物，包括 Anthropic 首席执行官达里奥 · 阿莫迪（Dario Amodei）与 OpenAI 首席执行官萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）。

IT之家从报道获悉，虽然情景规划在诸多企业和国家安全领域屡见不鲜，但本质区别在于：许多顶尖 AI 研究人员与行业高管一致认为，发生重大安全事故只是时间问题，在所难免。

OpenAI 发言人表示：“OpenAI 一直在组织完备性演练，由相关团队共同探讨并推演一系列潜在情景。我们并未将这些情景视为必然发生，其核心目的是帮助团队为应对各类突发状况做好充分准备。”

Anthropic 则拒绝置评。