苹果最强家庭影院曝光：Apple TV 4K 联动 4 台 HomePod 打造低延迟环绕声

IT之家 10 月 7 日消息，科技媒体 MacRumors 昨日（10 月 6 日）发布博文，报道称在 audioOS 27.2 与 macOS 27.2 测试版中，出现了更多关于“苹果最强家庭影院”的信息，可以让 Apple TV 4K 连接 4 台 HomePod，构建左前、右前、左后、右后四声道环绕声系统。

当前所有 Apple TV 4K 机型仅支持两台 HomePod 或 HomePod mini 组建立体声。四音箱方案若落地，将首次突破双声道限制，扩展家庭影院音频输出能力。

在 audioOS 27.2 Beta 3 更新中，网友 @itspdfu 发现苹果加入了与多 HomePod 环绕系统相关的代码，Siri 能够识别并匹配环绕系统中的各个扬声器。

IT之家注：audioOS 并非官方叫法，主要是指适用于苹果 HomePod 和 HomePod mini 的系统俗称。

HomePod 加入兼容 Apple TV 的家庭影院群组后，或可通过新的代理激活机制将 Siri 请求传递至 Apple TV；系统还新增了拒绝触摸操作时的灯光动画。不过，这些功能仍处于测试阶段，正式发布时间及最终功能范围尚未确定。

macOS 27.2 第三个测试版新增两个 SF 符号，描绘房间内四音箱布局。其中一个符号呈现 HomePod 俯视图，另一个标注为家庭影院设置，图标添加时间与四 HomePod 传闻高度吻合。

根据彭博社马克 · 古尔曼爆料的信息，苹果公司可能会在 10 月 13 日发布新款 HomePod mini 与 Apple TV 4K，可能会同步更新全尺寸 HomePod。

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