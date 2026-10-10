预售价 24.98 万元起：猛士 X700 首台量产车下线，将于 10 月底正式上市

IT之家 10 月 10 日消息，猛士汽车今日宣布，猛士 X700 首台量产车在襄阳工厂正式下线，将于 10 月底正式上市。

据IT之家此前报道，猛士 X700 方盒子车型于 9 月 28 日开启预售，这是猛士品牌 X 系列的首款产品，搭载华为乾崑全栈智能，预售价 24.98 万元起：

285KM 四驱 Max：预售价 24.98 万元

285KM 四驱 Max+：预售价 26.98 万元

360KM 四驱 Ultra：预售价 28.98 万元

猛士 X700 长宽高为 5035×1999×1910mm，轴距 2920mm，定位中大型 SUV。新车提供 265/65R18 与 255/60R20 两种规格轮毂可选。

猛士 X700 车顶配备 896 线激光雷达，延续猛士与华为乾崑全栈深度合作，支持高速 NOA、城市 NOA、记忆泊车等功能，还带来 AEB 3.0、车位到车位 3.0 等。

动力方面，猛士 X700 提供增程版和插混版两种选择，均搭载 1497ml 发动机，增程版功率 95kW，最大净功率 90kW；插混版功率 113kW，最大净功率 110kW。

该车采用 800V 平台架构，配备 68.1kWh 宁德时代越野专用电池，CLTC 纯电续航 360km；零百加速 4.93 秒，综合功率可达 518kW。