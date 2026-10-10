Circana 分析师：美国游戏主机市场或陷入 80 年代初至今最严重危机

IT之家 10 月 10 日消息，据外媒 Eurogamer 今天（10 日）报道，AI 数据中心对内存芯片的需求激增，推动 PS5 和 XBOX Series X/S 在全球大多数市场涨至历史最高价。

市场研究机构 Circana 分析师马特 · 皮斯卡特拉担心，美国游戏主机市场可能正陷入 20 世纪 80 年代初以来最严重的危机。彼时，游戏行业曾经历一场全面崩盘。

皮斯卡特拉公布的数据显示，随着 XBOX 和 PS5 不断涨价，美国游戏主机销量明显下滑。今年前 8 个月，XBOX 主机销量同比下降 33%，创下同期历史最低纪录；PlayStation 主机销量也下滑 25%，跌至 2013 年以来同期最低水平。

今年前 8 个月，美国消费者购买 XBOX 新主机的平均价格为 529 美元（IT之家注：现汇率约合 3,548 元人民币），同比上涨 26%；PlayStation 主机平均售价为 597 美元（现汇率约合 4,004 元人民币），上涨 20%。其指出，两者都创下美国市场历史新高。玩家越来越在意价格，已成为不容忽视的问题。

下个月即将发售的《GTA 6》被寄予厚望，行业内外希望该作能带动 XBOX 和 PS5 销量回升。皮斯卡特拉认为，《GTA 6》“或许”能在一定程度上缓解销量下滑，但效果仍取决于主机价格和供货情况。

如果 AI 数据中心占用了全部内存产能，即使有足够多的消费者愿意购买，微软和索尼也无法生产出足够的游戏主机。他警告：“美国游戏主机市场自 20 世纪 80 年代初以来，从未面临如此严峻的处境。”

内存短缺带来的涨价潮并不局限于游戏主机。过去几年，几乎所有消费电子设备都受到影响。PS5、任天堂 Switch 2 和 XBOX Series X/S 均上调过售价，部分机型甚至不止涨价一次。