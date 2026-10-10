知名分析师丹 · 艾夫斯力挺特斯拉：布局物理 AI 最直接的投资标的

IT之家 10 月 10 日消息，综合雅虎财经及 Benzinga 报道，特斯拉的估值能否经受住下一轮考验，关键或许不再是能卖出多少辆汽车，而是已经售出的汽车还能带来多少收入。

Yorkville Ives 分析师丹 · 艾夫斯认为，自动驾驶和机器人业务有望改变特斯拉的未来，但要让 500 美元（IT之家注：现汇率约合 3,353 元人民币）的目标股价有足够支撑，特斯拉还得证明这些业务能够带来持续收入。

艾夫斯在最新研报中维持特斯拉“跑赢大盘”的评级和 500 美元的目标股价。他认为，特斯拉正从汽车制造商转型为涵盖汽车、自动驾驶、人形机器人和储能业务的“物理 AI”平台。

如果投资者仍主要按照汽车制造商的标准评估特斯拉，就可能低估软件和服务业务未来在汽车销售之外创造收入的潜力。“我们认为，特斯拉是公众市场上最直接布局物理 AI 的标的之一。”

艾夫斯认为，无人驾驶出租车业务将成为特斯拉从汽车制造走向自动驾驶服务的重要一步。特斯拉在最新季度报告中披露，无人驾驶出租车服务的累计付费运营里程约为 402 万公里。公司还在扩大服务范围，并准备投放专为无人驾驶运营设计的 Cybercab。

专为无人驾驶服务打造的 Cybercab 取消了方向盘等传统驾驶控制装置，有望降低运营成本。但特斯拉能以多快的速度扩大车队，仍受到产能制约，其中包括艾夫斯在研报中提到的 4680 电池包供应问题。

除了自动驾驶，艾夫斯还看好特斯拉的 Optimus 人形机器人和储能业务，认为这些业务能够为公司开拓更大的市场，并为 500 美元的目标股价提供更多支撑。但在明确能够贡献多少利润之前，特斯拉仍需继续投入资金。