深蓝邓承浩回应“300 万同款”悬架质疑：欢迎所有人实测对比

10 月 9 日，2027 款深蓝 L06 及深蓝 L06 追风版正式上市，其搭载的磁流变悬架（MRC）技术引发了部分网友与车主的讨论。

针对外界对于“15 万级车型搭载百万级豪车悬架技术”的质疑，深蓝汽车董事长邓承浩今天下午通过微博作出了正面回应。

邓承浩在微博中坦言，这两天有不少法拉利车主和网友在质疑：“300 万的技术，怎么可能下放到 15 万的车里？是不是又在碰瓷、玩文字游戏、夸大宣传？”他表示，这种质疑从 L06 预售到上市一直都有，“300 万的悬架卖 15 万”，换谁来看都不可能。但他强调，事实经得起查。

对于深蓝 L06 搭载的磁流变悬架，邓承浩形容其为“4 年磨一架，出鞘必锋芒”。他透露，团队经历了重重难关，才将曾专属百万豪车的智能悬架技术带入主流市场，得以让更多人体验到前所未有的极致驾控享受。他还表示，深蓝汽车敢认“同款”这一说法，并欢迎外界进行实测对比。邓承浩称：“‘同款’这两个字深蓝敢认，也欢迎所有人实测对比。技术下放，靠的是中国汽车供应链的底气。”

据此前报道及资料显示，磁流变悬架（MRC）技术此前常作为法拉利 296 GTB 等百万级超跑的专属配置。该技术在减震筒内封入含铁粉的磁流变液，通电后铁粉瞬间排列成链状使液体变稠，悬架随之变硬以稳住车身，全程无阀芯磨损。官方数据显示，该悬架每秒可进行 1000 次阻尼动态调节，响应速度是传统 CDC 悬架的 20 倍，阻尼调节范围为 CDC 悬架的 6 倍。深蓝 L06 也是国产首款量产搭载磁流变悬架的车型。

10 月 9 日晚间，深蓝汽车正式推出 2027 款深蓝 L06 及深蓝 L06 追风版，限时权益价 11.49 万元起，深蓝 L06 追风版 15.19 万元起。目前，磁流变悬架覆盖了 2027 款深蓝 L06 的 Ultra 版、Ultra+ 版以及追风版。

除了操控方面的升级，2027 款深蓝 L06 还在智能辅助驾驶与智能座舱等方面进行了全面焕新。新车搭载天枢领航辅助驾驶系统及两颗地平线 J6M 芯片（算力 256 TOPS），支持城区及高速领航辅助；座舱方面则引入了由英特尔酷睿 Ultra 车规级芯片提供算力支持的端云双智能体系统。此外，深蓝 L06 追风版还增加了专属赛道化空气动力学套件，百公里加速可达 5.9 秒，进一步强化了运动属性。