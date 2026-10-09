2027 款深蓝 L06 及追风版正式上市，售价 11.49 万元起

IT之家 10 月 9 日消息，10 月 9 日，深蓝汽车正式推出 2027 款深蓝 L06 及深蓝 L06 追风版。其中，2027 款限时权益价 11.49 万元起，深蓝 L06 追风版 15.19 万元起，下订即享至高价值 62758 元的 12 重大超值购车权益。

据官方介绍，新车围绕操控、智能辅助驾驶、智能座舱及舒适性进行升级，追风版则采用专属赛道化空气动力学套件，进一步强化运动属性。

操控方面，2027 款深蓝 L06 搭载升级后的磁流变悬架，通过采用低粘度磁流变液及微米级珩磨工艺，进一步提升悬架响应速度和细碎振动过滤表现。官方称，该悬架每秒可进行 1000 次阻尼动态调节，响应速度是 CDC 悬架的 20 倍，阻尼调节范围为 CDC 悬架的 6 倍。

配置方面，磁流变悬架覆盖 2027 款深蓝 L06 Ultra 版、Ultra+ 版及追风版。此外，两款新车均配备爆胎稳行系统，官方称可支持车辆在时速 200 公里时爆胎后保持稳定行驶。

智能辅助驾驶方面，2027 款深蓝 L06 搭载天枢领航辅助驾驶系统，引入世界模型与强化学习技术。除 MAX 版本外，新车全系配备 1 颗激光雷达、3 颗毫米波雷达等感知硬件，并搭载两颗地平线 J6M 芯片，算力为 256 TOPS。系统支持城区及高速领航辅助、自动泊车等功能，并引入城市自主漫游功能，可在无需预设目的地的情况下，根据当前道路情况自主行驶。

座舱方面，新款 L06 搭载了端云双智能体系统（官方称之为“两只龙虾”）。车端本地智能体（AI BOX）采用英特尔酷睿 Ultra 车规级芯片，提供本地离线算力，支持起停安全辅助、智能哨兵、环境智能识别等离线功能；云端智能体（AI Agent）则侧重于处理多意图语音指令、模糊语义下的复杂行程规划，并支持十余种方言交互。座舱显示与音响系统保留了 15.6 英寸 2.5K 向日葵屏、50 英寸 AR-HUD 及 7.1.4 声场系统。

此外，2027 款车型新增“紫晶云白”内饰配色，副仪表台采用 NAPPA 质感面料包覆，车内软包覆盖率达 90%。此外，主驾座椅新增了按摩、电动十向调节以及方向盘加热功能。

深蓝 L06 追风版在维持前述升级的基础上，重点增加了专属空气动力学套件，包含车头风刃、一体式前铲、侧裙及固定式碳纤维大尾翼。据官方数据，该套件在 210km/h 极速状态下可提供最高 1000N 下压力。动力与外观细节上，追风版百公里加速为 5.9 秒，配备专属 19 英寸双色运动轮毂及带有金色点缀的全黑内饰。