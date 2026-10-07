2027 款深蓝 L06 新车官宣：定位“长续航磁流变 AI 轿跑”，搭载两只“龙虾”

IT之家 10 月 7 日消息，深蓝汽车官方今日正式官宣了 2027 款深蓝 L06。新车定位“长续航磁流变 AI 轿跑”，号称搭载两只“龙虾”。

深蓝汽车董事长邓承浩表示，2027 款深蓝 L06 的两只“龙虾”分别是 AI Agent 和 AI Box，支持一句话理解车主的意图。

目前，深蓝汽车暂未公布 2027 款深蓝 L06 的具体上市时间。参考IT之家此前报道，在成都车展首秀的深蓝 L06 全新特别版定名为深蓝 L06 追风版，将于 10 月上市。

该车配备全套赛道化竞速套件，包含车头立体风刃与一体式前铲、侧裙风刃造型装饰件，以及固定式真 · 碳纤维大尾翼。经空气动力学优化，整车高速状态下最高可产生 1000N 下压力，强化车身姿态控制。

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2027 款深蓝 L06 名称中的“磁流变”，指的是磁流变悬架（MRC）技术：减震筒内封入含铁粉的磁流变液，无磁场时液体柔软、可有效过滤颠簸，通电后铁粉瞬间排列成链状、液体变稠，悬架随之变硬以稳住车身，全程无阀芯磨损。该系统每秒可进行 1000 次阻尼调节，响应速度达毫秒级，远快于传统 CDC 悬架。

深蓝 L06 是国产首款量产搭载磁流变悬架的车型，此前该技术曾是法拉利 296 GTB 等百万级超跑的专属配置。

文中所称的 AI Box 由深蓝汽车携手英特尔打造，基于英特尔酷睿 Ultra 方案，将 PC 级高性能端侧 AI 算力引入车内，于 2026 年 9 月 22 日亮相英特尔技术创新与产业生态大会。在端侧大模型加持下，座舱可主动调用声音、视觉数据，感知环境、预判需求，用户行为数据仅本地存储。

深蓝 L06 追风版的命名源于用户共创。深蓝汽车董事长邓承浩曾透露，团队在车友群和路上看到不少车主自行加装前铲、侧裙、尾翼，于是决定“让官方来”，以回应车主想要“出厂就带态度”的呼声；该车还配有专属黄色车漆。

追风版于 2026 年 9 月 28 日举办的深蓝汽车第 100 万辆整车量产下线暨全新深蓝 S07 AI 激光版上市发布会上亮相，后者限时优惠价为 14.99 万元至 16.99 万元。

作为参考，深蓝 L06 普通版已于 2025 年 11 月 18 日正式上市，共推出四款配置车型，售价 13.29 万元起，全系标配激光雷达与两颗地平线 J6M 芯片，并首发搭载深蓝智能驾驶辅助系统 DEEPAL AD Max。