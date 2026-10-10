AI 巨头撑起美企三季度盈利增长，标普 500 成分股盈利预计同比大增超三成

IT之家 10 月 10 日消息，据路透社 9 日报道，美国企业今年第三季度盈利有望再度大增，与美股近期的上涨一样，AI 企业将贡献大部分增长。

伦敦证券交易所集团盈利与股票研究主管塔金德尔 · 迪隆称，分析师普遍预计，标普 500 指数成分股公司 Q3 盈利将同比增长约 31%，其中约三分之二的增幅来自科技板块，以及谷歌母公司 Alphabet、亚马逊和 Meta 等 AI 巨头。

受科技股上涨推动，标普 500 指数本周创下历史新高。随着摩根大通、高盛等银行预计于下周公布业绩，美股 Q3 财报季也将以非正式的形式拉开帷幕。

富国银行投资研究所全球股票和实物资产主管萨米尔 · 萨马纳指出：“盈利增长几乎全靠 AI。能源和原材料板块也有贡献，但要小得多，而且主要是受地缘政治因素推动。如果科技和 AI 贡献了 70% 至 80% 的增长，我一点也不意外。”

不过，市场策略师并不确定 Q3 的盈利增幅能否超过 Q2 的强劲表现。大多数企业通常能够交出优于分析师预期的业绩，Q3 预计也不会例外。

伦敦证券交易所集团数据显示，标普 500 指数成分股公司 Q2 盈利同比增长近 54%，创 2021 年以来最高水平。即使剔除 Alphabet 和亚马逊投资 AI 领域所产生的市值重估收益，增幅仍达到约 35%，同样是 2021 年以来最高。

阿默普莱斯金融首席市场策略师安东尼 · 萨格利姆贝内则表示：“投资者担心，本轮盈利增长周期正接近顶峰。AI 投资热潮很大程度上依赖企业持续投入巨额资本。随着企业每个季度继续花钱，市场对业绩的要求也越来越高，审视也越来越严格。”

迪隆援引伦敦证券交易所集团的数据称，受益于 AI 热潮的美国半导体企业 Q3 盈利预计同比增长约 136%，低于 Q2 约 158% 的增幅。

独立研究机构 The Earnings Scout CEO 尼克 · 赖希说：“盈利预期调整的势头开始降温。AI 基础设施建设仍在高速推进，如果用车速来比喻，相当于 161 公里的时速，但三个月前还是 241 公里。”

他认为，美光科技等企业近期财报表现强劲，说明其他企业仍在从 AI 热潮中获益。美光上月预计季度营收将超过分析师预期，并称客户在长期供货协议中承诺的采购金额增至 320 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,146.07 亿元人民币）。