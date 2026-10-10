2026 款理想 i6 外观配色公布：新增磁力蓝、风信紫

IT之家 10 月 10 日消息，2026 款理想 i6 将于 10 月 28 日正式发布，并同步开启试驾，官方今日公布新车 6 种外观颜色。

基础色：珍珠白金属漆、外星银金属漆、黑武士金属漆。

特殊色：云朵黄冷光漆、风信紫冷光漆、磁力蓝冷光漆。

其中，磁力蓝和风信紫是这次新增的两款颜色。官方介绍称，磁力蓝呈现出带有金属质感的蓝绿色调，在不同光线下显现出富有层次的深浅变化。风信紫则是一种别致的浅紫色，不会过于张扬，在阳光下更显柔和清亮。

10 月 11 日，全国 485 家门店将同步开启 2026 款理想 i6 的静态体验。10 月 28 日，2026 款理想 i6 将正式发布，并同步开启试驾。开启交付的时间预计为 11 月初。

IT之家从官方介绍获悉，2026 款理想 i6 是理想首款纯电全球车，10 月 12 日将在巴黎车展完成欧洲首秀，后续将在欧洲市场上市交付。从整车到关键零部件，包括自研电机、电池、芯片等，均按照全球标准打造。安全方面，2026 款理想 i6 同样按照 Euro NCAP 五星安全标准开发，在欧洲上市后也会接受 Euro NCAP 的正式测试。