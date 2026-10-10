因违反生成式 AI 使用规定：清华大学徐宁博士被撤销尼康 2026 显微视频竞赛冠军资格

IT之家 10 月 10 日消息，综合 BBC 报道，尼康宣布原本获得 2026 年 Small World in Motion 显微视频竞赛一等奖的作品因“不符合赛事关于生成式 AI 的相关规定”，因此取消其获奖资格。根据更新后的比赛排名，越南参赛者阮南日（Nguyen Nam Nhat）的作品现已升至第一名。

IT之家获悉，原获奖视频由来自中国清华大学的徐宁博士（Dr. Ning Xu）提交，相应视频号称采用超分辨率显微成像技术，展示了一名原发性纤毛运动障碍（PCD）患儿呼吸道内纤毛的异常运动。

然而后续多名显微成像及纤毛研究领域的专家在社交平台提出质疑，认为视频中的结构与真实 PCD 样本并不吻合。视频中部分紫色结构会突然出现或消失，一些绿色纤毛看起来像是凭空出现，相关结构的尺寸也与已知生物结构不符。

面对质疑，徐宁博士承认在视频制作过程中使用了 AI 技术。他解释称，AI 被用于区分和可视化原始灰度显微图像中的特征，并且此前认为相关做法符合比赛规则。不过，他否认使用 AI 生成实验视频本身、纤毛结构或纤毛运动。尼康在重新调查后，最终认定徐宁的作品不符合比赛有关生成式 AI 的规则，决定撤销其冠军资格。

随着徐宁博士的作品被取消资格，原本排名第二、来自越南的阮南日如今成为 2026 年 Nikon Small World in Motion 冠军。他的作品记录了一条微小线虫与单细胞生物 Dileptus 在显微世界中的互动，其他入围作品的名次也随之顺延。