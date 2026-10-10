华为游戏助手弹幕通知功能适配机型公布，首批含 Pura X View、Mate XT 2 等

IT之家 10 月 10 日消息，华为在 10 月 1 日发布的 Mate 90 系列手机上，首发实装了弹幕通知功能。而随着系统版本更新，目前，Pura X View 也已获得该功能下放。
IT之家从华为官网了解到，目前支持弹幕通知机型包括 Pura X View、Mate XT 2（官网未标明 Mate 90 系列手机，但实际已支持），官方表示其他机型正在紧急适配中。
另外，使用该功能前，系统需升级至 HarmonyOS 7.0.0.109 及以上版本、应用助手需要升级到 16.4.1.300 及以上版本（应用助手版本升级操作路径：打开游戏，手机横屏顶部中间下拉，进入游戏工具 > 设置 > 关于 > 版本信息 > 检查更新，进行版本升级）。
根据IT之家实测，玩家在游戏助手中可对字幕的速度、大小等进行自定义设置，同时还可以管理通知应用（目前已支持 QQ、微信、信息、畅连 App、钉钉）等。
延伸阅读
华为 Mate 90 系列于 2026 年 10 月 1 日举行的华为新品发布会上正式发布，包含 Mate 90、Mate 90 Pro、Mate 90 Pro Max、Mate 90 典藏版及 Mate 90 RS 等多款机型，弹幕通知功能即是在该系列手机上首发实装。
Pura X View 是在 2026 年 9 月 7 日举办的 HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2 及全场景新品发布会上与 Mate XT 2 一同发布的新机，同年 9 月 9 日正式开售。该机主打“沉浸阔直板”形态，配备 6.39 英寸 OLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率、2160Hz 高频 PWM 调光，内置 7000mAh 电池，后置 2 亿像素超聚光摄像头，运行 HarmonyOS 7.0 系统。
另一款已适配的 Mate XT 2 非凡大师同样在 2026 年 9 月 7 日发布，采用“G”型三折叠结构，首发搭载麒麟 9050 Pro 处理器，16GB+256GB 版本售价 19999 元起，于同年 9 月 12 日开售。
弹幕通知属于华为应用助手（游戏助手）的游戏工具之一，该助手还提供高性能模式、亮度锁定、游戏免打扰、防误触（屏蔽指关节、缩短系统导航触发区域）、截屏录屏、智能声控、内存清理、游戏秒启动等功能。