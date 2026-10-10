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华为 Pura X View 阔直板手机获鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.109 SP10 升级，支持多人互助通信共享功能

2026/10/10 12:53:57 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 10 月 10 日消息，华为今日面向 Pura X View 手机率先推送了鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.109 SP10 版本升级，包体大小约 4.83GB。新版本带来了多人互助通信共享、熄屏循迹导航等功能。

IT之家附华为 Pura X View 阔直板手机此次更新内容如下：

多设备协同

  • 通信共享功能再升级，手机与搭载 HarmonyOS 7 的手机、平板、鸿蒙电脑之间支持多人互助通信共享，通过碰一碰或者登录同一华为账号共享网络建立互助网络，在移动网络信号弱或网络负载大等场景下可获得更快、更稳的网络体验。

桌面和个性化

  • 系统熄屏显示新增熄屏循迹导航功能，开启后，可在熄屏显示界面显示“地图”等部分应用循迹导航信息（设置 > 桌面和个性化 > 熄屏显示设置 > 熄屏循迹导航）。

小艺

  • 优化多模态基础大模型推理速度，进一步提升天气摘要、小艺帮接、文本润色等智能功能的使用体验（温馨提醒：由于涉及到大模型更新，本次更新包体积较大）。

相机

  • 优化部分场景的拍摄效果，提升色彩还原准确性。

系统

  • 1.优化部分游戏的帧率，提升游戏流畅性。

  • 2.优化部分第三方应用的使用体验。

  • 3.优化部分场景下的通知振动效果。

  • 4.优化双击亮屏功能。

  • 5.优化整机系统稳定性，让您的设备运行更稳定。

系统扩展特性

  • 对系统扩展特性进行同步更新，增强特性功能，提升用户体验。

需要注意的是，华为鸿蒙 HarmonyOS 系统常采取分批方式进行推送，未收到推送需继续等待。部分用户有快速升级的需求，可以通过“设置-软件更新-检查更新”尝试下载版本进行升级。

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关键词：华为 Pura X ViewHarmonyOS华为

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