2026 款理想 i6 六大升级公布：电动前备箱、96 千瓦时自研大电池等

IT之家 10 月 10 日消息，2026 款理想 i6 六大升级今日公布，全国 485 家门店将于 10 月 11 日同步开启静态体验。

IT之家整理官方介绍如下：

更好的灯：ADB 矩阵大灯，照得更亮。智能遮蔽，对向车辆不晃眼。弯道随动，照亮转角盲区。视野更广更远，夜路倍感安心。

电动前备箱：开合省力，顺手好用。电动开合省力，超大容积能装。语音、敲击、远程等多种方式开启。前盖高度可调，高个矮个都顺手。

更舒适的座椅：前排零重力、后排大躺椅。前排双零重力座椅，150° 超大躺角，1 米 85 身高，也能从容躺卧，腰背臀 18 点揉捏按摩，腿托四向可调。更有二排皇后座，140° 大躺角、舒适腿托齐备。

更大的屏：前排全景屏、二排娱乐屏。一排旗舰同款 29 英寸 6K 全景屏，视野开阔，信息尽收眼底。二排 21 英寸 4K 娱乐屏，高清沉浸，享受越级影音。

更强的“芯”：两颗强芯，满血智能体验。高通骁龙 8797 座舱芯片，语音、导航、影音交互丝滑流畅。自研马赫 M100 芯片，1280TOPS 超高算力，顶级“大脑”让辅助驾驶更安全高效。