华为神秘小屏新机首曝，消息称有一块 6.17 英寸 1.5K 小直屏开案中

IT之家 10 月 10 日消息，博主 @数码闲聊站 今日曝光了一款神秘小屏新机。他透露，华为有一块 6.17 英寸 1.5K 小直屏开案中。

不过遗憾的是，目前仅有早期开屏信息，暂不清楚产品线。

有网友认为，小屏手机的销量一直都不太好。博主回复称：“还可以啊，现在是存量市场的竞争，形态和尺寸都得有新意才会有人买单。”

近年来，用户对于小屏手机的呼声从未减弱。据IT之家了解，苹果就曾在 2020 年率先推出 iPhone 12 mini，其屏幕尺寸仅 5.4 英寸，搭载苹果 A14 仿生芯片，支持 4K 60fps 录制、IP68 防水等。但 iPhone mini 产品线在 iPhone 13 mini 发布后便暂停了更新。

国产厂商也陆续推出过主打小屏特性的手机，但尺寸并不像 iPhone 那样极致，基本控制在 6.3 英寸左右，包括小米 13 / 14 / 15 / 17、一加 15T、荣耀 Magic8 Pro Air 等。华为上一代小屏旗舰手机还得追溯到 2020 年发布 P40 标准版，其搭载麒麟 990 5G 处理器、配备 6.1 英寸直屏。

▲ 图源：华为官网 | HUAWEI P40 标准版手机