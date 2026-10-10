首张全天紫外线地图问世：Claude Science AI 协助绘制约 1/3 区域

IT之家 10 月 10 日消息，Anthropic 于 10 月 8 日发布博文，宣布旗下 Claude Science 协助绘制首张完整的全天紫外线地图，约三分之一地图区域由模型估算。

IT之家注：完整全天紫外线地图是把整片天空的紫外线观测拼合成一张图，图中以银河系中心为中央，合并了远紫外线（154 纳米）与近紫外线（232 纳米）数据。

由于地球臭氧层会吸收紫外线，因此天文学家必须使用太空望远镜观测。其中最大的数据集来自 NASA 的 GALEX 任务，在 2003 至 2013 年间拍摄约 3.8 万次，覆盖约三分之二天空。而为了保护探测器，避开部分明亮恒星密集区域，剩余三分之一天空此前没有紫外线观测。

研究团队整合 GALEX、NASA Swift、韩国 FIMS / SPEAR 等任务的数据，并校准不同仪器的观测、统一分辨率与坐标。对于没有紫外线观测的区域，Claude Science 根据已有区域中紫外线亮度与可见光、红外线、射电数据的关系，估算缺失部分。

天空的三种视角：可见光、红外线和射电波段。图片来源：ESA Gaia DR3、NASA WISE、HI4PI。

因此，这张图并非每个像素都来自紫外线实测，约三分之一，包括银河系盘面的大片区域，是模型估算的。图层还标注像素属于“实测”或“预测”，并提供估算不确定度。