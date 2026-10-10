16 岁少年用 Claude 规划登山路线被困悬崖，事后表示不责怪 AI

IT之家 10 月 10 日消息，纽约时报于 10 月 8 日发布博文，报道称加拿大 16 岁徒步者借助 Claude 规划皇冠山（Crown Mountain）路线后，误入需要攀岩装备的“寡妇制造者山脊”（Widowmaker Arete），最终被直升机成功解救下来。

16 岁少年布莱斯 · 文森特 · 戈瑞卢克（Bryce Vincent Gowryluk）于当地时间 10 月 3 日周六早上 7 点 30 分从温哥华市中心的家中出发，原计划从格劳斯山顶前往皇冠山再返回，全程预计约 8 小时。

由于他此前登顶过皇冠山，因此借助 Anthropic 的聊天机器人 Claude，尝试规划新的徒步路线，不过徒步者误把“寡妇制造者山脊”当作“皇冠冰槽”（Crown Couloir）。前者位于皇冠山山体，坡面陡峭且暴露，通常需要绳索及其他攀岩装备；后者则是他原本打算攀登的路线。

布莱斯徒手攀爬一段距离后，发现地形越来越难，无法安全原路返回，被困在一处约 5 英尺宽的岩架上。他联系母亲后拨打加拿大皇家骑警电话，骑警通知温哥华志愿搜救队 North Shore Rescue。救援队随后派出直升机将其成功解救。IT之家附上相关截图如下：

戈瑞卢克说，他不责怪 Claude，自己承担此次路线选择的责任。他还表示，规划时同时使用了 Google Maps 和 AllTrails。报道没有进一步说明这些工具各自提供了哪些路线信息。

North Shore Rescue 救援负责人保罗 · 马基表示，Claude 并不了解实际地点和地形，AI 无法取代登山者在山径上的经验与常识。

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