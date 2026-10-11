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行业首款八千元档 4K 120Hz 投影坚果 N5S Turbo 高刷版亮相，支持小米米家生态联动

2026/10/11 10:26:23 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 10 月 11 日消息，JMGO 坚果投影官方今日正式官宣了旗下新品投影仪 —— 坚果 N5S Turbo。

据介绍，坚果 N5S Turbo 是行业首款八千元档的 4K 120Hz 投影，采用万元旗舰同款高刷架构。根据规划，坚果 N5S Turbo 高刷版将在 10 月 12 日 20:00 全网上线

IT之家注意到，京东商品页显示，坚果 N5S Turbo 搭载全新 QuaLas 42 激光器，支持 VRR 可变刷新率、3600 CVIA 流明亮度、5000:1 原生对比度、双向无损大范围移轴、0.98-1.4:1 无损光学变焦、小米米家生态联动

京东坚果 N5S Turbo 高刷版待发布直达链接

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关键词：坚果 N5S Turbo4K 120Hz 投影投影仪JMGO 坚果投影

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