广东省省长孟凡利会见苹果执行董事长库克

IT之家 10 月 11 日消息，据南方 + 报道，10 月 11 日，广东省委副书记、省长孟凡利在广州会见美国苹果公司执行董事长蒂姆 · 库克一行。

蒂姆 · 库克感谢广东省对苹果公司发展的长期支持。他表示，广东是全球重要的制造业中心，拥有完备的产业链供应链、强劲的创新创造活力，更有极富潜力的消费市场与合作空间，聚集了大量苹果供应链伙伴和生态开发者。广东对苹果公司在华发展至关重要，公司很愿意进一步扩大在粤业务布局，围绕供应链协同、创新生态赋能、智能制造和绿色制造、销售渠道拓展等方面，与广东有关城市和企业探讨更多合作，更好实现互利共赢。

孟凡利对蒂姆 · 库克一行表示欢迎。他说，苹果公司是全球知名的科技领军企业，不论是生产端、销售端还是研发端都与广东有着长期广泛深入的合作。当前广东正锚定智能化、绿色化、融合化发展方向，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，我们十分欢迎并支持苹果公司与广东各方面紧密对接，把更多创新产品、新兴业务及研发平台放在广东，不断拓展合作新领域新空间。广东将持续扩大高水平对外开放，打造市场化法治化国际化一流营商环境，为包括苹果公司在内的各类企业在粤发展提供优质服务。

据IT之家昨日报道，库克 10 月 10 日再度开启中国之行，首站落地广东广州，现场观看使用苹果 iPhone 18 Pro 手机拍摄非遗咏春作品，记录传统文化。