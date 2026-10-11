消息称苹果计划与美国最大家庭安防企业 ADT 合作，首款智能家居中枢下周到来

IT之家 10 月 11 日消息，苹果“Welcome home（欢迎回家）”发布会定档美国东部时间 10 月 13 日上午 9 点（北京时间 10 月 13 日晚 9 点），有望推出首款智能家居中枢产品。

随着发布会的临近，更多消息被爆料出来。外媒 MacRumors 今日报道称，根据多条线索，苹果可能计划与美国最大家庭安防企业 ADT 建立新合作关系，同时推出其全新智能家居中枢。苹果邀请媒体于 10 月 13 日前往纽约参加“欢迎回家”发布会，并宣布合作关系。

报道称，自今年 7 月以来，ADT 在美国多个城市发布了“Low Voltage Technician”职位招聘信息。近几个月来，其中一些应聘者表示他们主要在跟随其他 ADT 技术人员学习，并等待更多通知。此外，一些员工及其经理表示他们签署了与该职位相关的保密协议，这种高度保密在苹果公司非常常见。

另一个潜在的线索是，ADT 为这些新员工提供了 iPhone 作为工作机，而其他技术人员则是使用安卓设备。

一位新员工表示，ADT 最初计划在 9 月提供职位细节，但后来推迟到 10 月。这与苹果多次推迟发布智能家居中枢的报道相符。

一些新员工向经理询问这个神秘职位时，被告知该职位与家庭自动化和家庭安装服务有关，因此苹果可能会宣布提供由 ADT 技术员专业安装壁挂式家居中枢或相关配件的选项。

目前尚不清楚苹果与 ADT 的合作是否会延伸到家庭安防监控。据外媒 MacObserver 报道，苹果正计划在 2027 年（明年）推出一项全新的家庭安全监控服务，作为其进一步拓展智能家居业务的一部分。与此同时，苹果正在研发一款注重隐私保护的家庭安防摄像头及自动化设备。该设备将利用 AI 分析周围环境，无需依赖传统摄像头持续录制视频，从而在提供家庭监控功能的同时，降低隐私方面的顾虑。

报道还称，ADT 早在 2023 年就已与谷歌达成家庭安防合作。但知情人士表示，ADT 与谷歌的协议今年已经到期，或者明年到期，且不会续签。如果爆料属实，那么 ADT 与苹果的合作看起来就是水到渠成的事。

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