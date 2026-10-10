消息称苹果 iPhone Duo 折叠屏手机加单 30%，iPhone 18 Pro 系列总订单量未变

IT之家 10 月 10 日消息，据证券时报记者从苹果供应链方面获悉，苹果公司结构性调整 2026 年秋季手机新品订单量。

IT之家附相关调整如下：

苹果供应链人士表示，“这意味着销量在往更高价值产品倾斜，所以整体利好苹果供应链公司业绩。”

延伸阅读

iPhone Duo 是苹果首款折叠屏手机，于北京时间 2026 年 9 月 10 日凌晨举行的苹果秋季特别活动上发布，采用横向书本式内折设计，配备 5.4 英寸外屏和 7.6 英寸内屏（苹果迄今最大的 iPhone 显示屏），机身采用钛金属材质，支持 IP68 防尘防水。该机搭载 A20 Pro 芯片与苹果自研 C2 基带，全系仅支持 eSIM；256GB 版本售价 15999 元，顶配 2TB 版本售价 26499 元，于 10 月 16 日晚 8 点开启预购、10 月 23 日正式发售。

与 iPhone Duo 同场发布的还有 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max，这是苹果首次在秋季发布会仅推出 Pro 系列机型。两款机型均首发台积电 2 纳米工艺的 A20 Pro 芯片，配备可变光圈 4800 万像素主摄，Pro 最长视频播放 24 小时、Pro Max 最长 30 小时。售价方面，iPhone 18 Pro 256GB 版 9999 元起，iPhone 18 Pro Max 256GB 版 10999 元起。

报道中提到的“加单”“砍单”，是指品牌方对供应链厂商下达的订单量进行上调或下调。此次调整中 iPhone 18 Pro 的订单减少、Pro Max 的订单增加，二者此消彼长。