一加 16 官宣首发「高精度大师陀螺仪」：至高 800Hz 采样率，超越游戏主机手柄

IT之家 10 月 11 日消息，一加手机官方今日宣布，一加 16 将首发高精度大师陀螺仪，支持至高 800Hz 陀螺仪采样率，宣称“拉枪更快、跟枪更准、压枪更稳”，核心规格超越游戏主机手柄陀螺仪。

一加中国区总裁李杰还介绍称，一加 16 将首发自研「电竞网络芯片 G3」，专为游戏网络低时延设计，各个场景游戏时延都更低；首发「抗干扰电竞天线」，即使手指握住天线，网络也不波动；采用 360° 环绕式天线设计，宿舍、咖啡馆、地铁这类拥塞网络场景打游戏照样稳。

根据规划，一加 16 手机将于 10 月 12 日 19:00 发布，IT之家整理新机已曝光配置如下：