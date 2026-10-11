一加 16 官宣首发「高精度大师陀螺仪」：至高 800Hz 采样率，超越游戏主机手柄

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IT之家 10 月 11 日消息，一加手机官方今日宣布，一加 16 将首发高精度大师陀螺仪，支持至高 800Hz 陀螺仪采样率，宣称“拉枪更快、跟枪更准、压枪更稳”，核心规格超越游戏主机手柄陀螺仪。
一加中国区总裁李杰还介绍称，一加 16 将首发自研「电竞网络芯片 G3」，专为游戏网络低时延设计，各个场景游戏时延都更低；首发「抗干扰电竞天线」，即使手指握住天线，网络也不波动；采用 360° 环绕式天线设计，宿舍、咖啡馆、地铁这类拥塞网络场景打游戏照样稳。
根据规划，一加 16 手机将于 10 月 12 日 19:00 发布，IT之家整理新机已曝光配置如下：
6.78 英寸 1.5K+185Hz BOE X4 直屏，支持 165Hz 全局超高刷，1.15mm LIPO 物理四等边；
前置 50Mp，后置 200Mp HPE 主摄 +50Mp 超广角 +50Mp IMX882 3X 潜望长焦；
骁龙 8EE6 处理器（第六代骁龙 8 超级至尊版处理器），9000mAh 电池 +100W 有线充 +50W 无线充，
相对大尺寸 X 轴马达，大师对称双扬，3D 超声波指纹，IP66/IP68/IP69/IP69K，USB 3.2 Gen1