Steam 喜加一：原价 33 元休闲游戏《Fireside Feelings》免费领

IT之家 10 月 10 日消息，由 Team Empreintes 开发的休闲游戏《Fireside Feelings》目前正在 Steam 平台进行限时免费领取“喜加一”活动，本作在国区定价为 33 元，玩家可以在北京时间 10 月 13 日前登录 Steam 账号领取，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/2990600/Fireside_Feelings/）。

据官方介绍，玩家可以在《Fireside Feelings》化身可爱动物，置身于宁静的赛博营地，在会说话的营火“Spark”引导下，与来自世界各地的真实玩家展开温馨的文字交流。

游戏提供了多种对话主题，涵盖童年梦想、友情以及饮食偏好等内容。玩家可以根据当天的心情自由选择话题，也能随时暂停或退出对话。完成交流后，玩家还可获得徽章成就，并解锁新的场景与装饰品，用于布置自己的营地。

玩家可以按照自己的节奏阅读他人分享的故事，并讲述自己的经历与想法，在兼顾隐私的同时，享受充满人情味的治愈时光。

游戏图赏：

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