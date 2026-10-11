长城汽车魏牌 CEO 赵永坡：最大的豪华不是沙发，是刹车

IT之家 10 月 11 日消息，工业和信息化部等四部门 10 日公开发布关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）。汽车产品创新设计技术指南围绕虚拟操纵件、门把手、新型人机交互系统、大角度座椅等方面提出具体测试验证要求。

业内普遍认为，四部门发布的新规是对“速成车”说不。IT之家注意到，长城汽车魏牌 CEO 赵永坡随后发文表示：“最大的豪华不是沙发，是刹车。”

据 36 氪汽车报道，10 月 9 日，中汽中心紧急向各大车企发出关于制动踏板总成材质的调研问卷，着重关注非金属材质在踏板总成的应用。该动作，通常被行业视为法规修订的准备工作。红星资本局昨日报道称，长安汽车在 9 日收到了中汽中心发出的关于制动踏板总成材质的调研问卷。