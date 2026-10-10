长安汽车确认收到中汽中心“制动踏板总成材质”调研问卷，业内认为或将推动相关标准修订

IT之家 10 月 10 日消息，据红星资本局报道，长安汽车 9 日收到中汽中心（中国汽车技术研究中心有限公司）发出的关于制动踏板总成材质的调研问卷，着重关注非金属材质在踏板总成的应用。

公开信息显示，中汽中心是国务院国资委直属央企，受工信部委托开展汽车标准法规研究、智能制造推进、新能源汽车技术推广等工作。

报道提到，业内认为，此次调研可能是受到“尊界 V800 刹车踏板支架断裂”事件的影响，或将推动相关标准修订，调查问卷就是准备工作。“大概率会推动修订行业标准，如《汽车踏板装置性能要求及台架试验方法》（QC/T 788-2018）。”

业内人士认为，两项国标对制动踏板及其支架没有给出量化的载荷门槛、材料限制或测试方法，也没有具体的设计要求，只规定需为“不易失效的零部件”，材料应用金属材料或与金属材料性能相当的材料制造，且在制动系统正常工作中不应产生明显变形。

参考IT之家此前报道，目前强制性国标仅要求，车辆最大制动效能时，踏板力需≤500N。而另有一推荐性标准指出，汽车制动踏板在施加 1500±20N 后，保持 5 秒，重复 5 次，踏板永久变形幅度应≤5mm，并且无裂纹。

也就是说，汽车制动踏板能承受多大踩踏力而不断裂，事实上完全取决于车企的内部自定标准；只要车企证明性能与金属材料相当，即可使用非金属材料。

目前，现行法规对非金属制动踏板总成存在标准空白，中汽中心的紧急调研被视为修订行业标准信号。

目前，已有多家车企高管介绍了自己产品的刹车踏板：岚图董事长卢放昨晚在微博晒出了岚图汽车的刹车踏板，并透露其采用多层高强度钢板主梁设计；广汽本田汽车有限公司副总经理林志斌称雅阁刹车踏板材质为高刚性钢材，可承受 3000N 以上压力保持结构完整、不断裂；猛士汽车 CEO 万良渝称全系产品的制动踏板均采用高强度材料，其承压能力远超国标；比亚迪郑羽公布仰望制动踏板材质为金属，踏板力执行 2500N 企业标准。