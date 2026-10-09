经典策略游戏《冰汽时代》10 月 19 日登陆任天堂 Switch 平台，首发价 20.99 美元

IT之家 10 月 9 日消息，波兰工作室 11 bit studios 宣布旗下经典策略游戏《冰汽时代（Frostpunk）》将于 10 月 19 日登陆任天堂 Switch 平台，目前游戏已在 eShop 开放预约，并提供免费试玩版。

本次 Switch 版收录《The Rifts》《The Last Autumn》《On The Edge》三部 DLC。Switch 2 玩家可通过向下兼容直接游玩。以美服为例，游戏在该区服定价 29.99 美元（IT之家注：现汇率约合 201.4 元人民币），首发价 20.99 美元（现汇率约合 141 元人民币），IT之家附游戏商品页（https://www.nintendo.com/us/store/products/frostpunk-switch/?srsltid=AU7gw4U3I8fXdHoouAv3tv_qiTAIzOWyVrBP5PCeEzwLGh306z4Q99zU）。

《冰汽时代》是一款策略生存游戏，玩家需在冰封世界中围绕巨型蒸汽发电机建立人类最后一座城市，管理市民、资源并组织向冰原深处的远征。游戏以道德抉择机制著称，颁布的法令将影响医疗、食物与工时安排，苛刻对待市民会付出代价，其叙事曾获 BAFTA 提名，各版本在 Metacritic 平均获 84 分。

游戏 Switch 版图赏：

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