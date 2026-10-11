星闪国家推荐标准发布，2027 年 4 月 1 日起正式实施

IT之家 10 月 11 日消息，据国际星闪联盟，9 月 28 日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布最新一批国家标准公告，其中批准发布《星闪无线通信系统》系列国家标准（GB/T 48336.101—2026 等）。这标志着新一代无线短距通信技术 —— 星闪（NearLink）由此迈出从团体标准向推荐性国家标准跃升的关键一步。该系列标准将于 2027 年 4 月 1 日起正式实施。

IT之家注意到，本批发布的 GB/T 48336 系列标准覆盖总体架构、接入层、基础服务层、基础应用层，具体包括：

总体架构

第 101 部分（架构和通用要求）、第 102 部分（媒体接入层标识）共同确立星闪系统总体技术框架；

接入层

第 201—203 部分规定同步低时延宽带（SLB）和同步低功耗（SLE）两大接入接口的空口技术与设备测试方法；

基础服务层

第 301—304 部分规范设备发现、服务质量、多域协同等关键机制，其中第 304 部分为星闪与 5G 蜂窝网络的协同融合确立规范；

基础应用层

第 401—406 部分覆盖音频流、视频流、媒体控制、定位、IP 承载等主流应用场景。

据介绍，该系列国家标准的发布，不仅对星闪产业链上下游的产品开发、质量管控及市场准入工作具有重要指导意义，也为星闪产品市场化提供了权威技术背书，将有力推动星闪技术规范化发展，加速星闪规模化应用场景落地。