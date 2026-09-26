消息称华为 Mate XT 2、Pura X View 手机星闪新增畅连查找好友功能，更多机型正陆续适配

IT之家 9 月 26 日消息，博主 @Adak封狼居胥 昨晚发文透露，手机星闪新增支持畅连查找好友功能，首批适配机型包括 Mate XT 2、Pura X View。

博主表示，查找好友是畅连在 HarmonyOS 7.0 版本新增的一个功能。

在畅连实时对讲过程中，如果您和好友的距离小于 500 米，且都处于精准定位状态（户外开阔地带或支持精准定位的商超），或在星闪连接距离内时（需要双方设备支持），点击好友头像上的查找标识，便可根据指引快速找到好友，户外碰头、商场找人不迷路，同时可调用手机摄像头辅助校准方向与距离。

博主表示，更多机型正在陆续适配，预计所有星闪 E2.0 机型均可支持，最终支持机型以后续实际 OTA 为准。

IT之家注：星闪官方英文名叫做 NearLink，是一种专门用于短距离数据传输的新型无线通信技术。它对标于蓝牙和 Wi-Fi 等传统技术，进行了大量的创新升级（还引入了一些 5G 关键技术），实现了速率、时延、传输距离、安全性、可靠性的全面提升。

在 6 月 12 日的华为开发者大会 2026 上，华为终端 BG 软件部总裁龚体宣布，星闪协议栈全量开源。2026 年 7 月 15 日，星闪将开源 15 万行协议栈代码及成熟标准库。