一加 16 全新游戏助手公布：射击显示增强、自研游戏相机等

IT之家 10 月 11 日消息，一加 16 新品发布会将于 10 月 12 日 19:00 举行，带来全新游戏助手，支持射击显示增强、游戏语音降噪、全新游戏光效、自研游戏相机。

据IT之家此前报道，一加 16 手机首批搭载第六代骁龙 8 超级至尊版，搭配全新一代风驰游戏内核，出厂即写入芯片底层。

一加 16 手机搭载与京东方联合研发的 185Hz 第四代东方屏，采用全新 X4 发光材料，日常使用支持全局 165Hz 超高刷，采用 1.15mm 极窄四等边屏幕。

配置汇总如下：