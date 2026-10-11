一加 16 全新游戏助手公布：射击显示增强、自研游戏相机等

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IT之家 10 月 11 日消息，一加 16 新品发布会将于 10 月 12 日 19:00 举行，带来全新游戏助手，支持射击显示增强、游戏语音降噪、全新游戏光效、自研游戏相机。
据IT之家此前报道，一加 16 手机首批搭载第六代骁龙 8 超级至尊版，搭配全新一代风驰游戏内核，出厂即写入芯片底层。
一加 16 手机搭载与京东方联合研发的 185Hz 第四代东方屏，采用全新 X4 发光材料，日常使用支持全局 165Hz 超高刷，采用 1.15mm 极窄四等边屏幕。
配置汇总如下：
6.78 英寸 1.5K+185Hz BOE X4 直屏，支持 165Hz 全局超高刷，1.15mm LIPO 物理四等边；
前置 50Mp，后置 200Mp HPE 主摄 +50Mp 超广角 +50Mp IMX882 3X 潜望长焦；
骁龙 8EE6 处理器（第六代骁龙 8 超级至尊版处理器），9000mAh 电池 +100W 有线充 +50W 无线充，
相对大尺寸 X 轴马达，大师对称双扬，3D 超声波指纹，IP66/IP68/IP69/IP69K，USB 3.2 Gen1