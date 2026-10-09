一加 x 京东方第四代东方屏发布：全新 X4 发光材料、日常 165Hz、游戏 185Hz，一加 16 首发搭载

IT之家 10 月 9 日消息，在今日的第四代东方屏技术沟通会上，一加与京东方联合研发的第四代东方屏正式发布。

第四代东方屏采用全新 X4 发光材料，宣称“色彩准、高刷稳、画面亮、功耗低、寿命长”；支持真硬件 1nit，夜间看屏幕，柔和不刺眼。

一加中国区总裁李杰介绍，国内唯一全球唯二“自研显示科学产线”全面升级，每一颗 X4 发光材料子像素按照“S 级像素指标”进行 3 轮硬件逐一校准。

第四代东方屏宣称做到行业首个全链路硬件全局超高刷，带来全球首个“日常 165Hz”。日常使用支持全局 165Hz 超高刷，百万手机主流应用均可享受 165Hz 体验，游戏场景最高可达到 185Hz。

全新 LTPO 超高刷电路 + 全新 X4 发光材料加持，让 165Hz 运行更加稳定，画面更加丝滑，同时兼顾亮度、色彩和功耗。通过屏幕功耗实测，第四代东方屏全局 165Hz，与上一代 120Hz 在功耗上基本持平。

第四代东方屏的 165Hz 还宣称能做到不闪屏、不偏色、不卡顿、不发热，功耗低。

第四代东方屏全球首发“超动态清晰技术”，还有新一代“明眸护眼”、全新升级全场景太阳显示，搭配一加独家自研超级显示芯片 P4，宣称日常体验与高帧游戏更快更清晰。

IT之家从沟通会获悉，一加 16 手机将首发搭载 185Hz 第四代东方屏，采用 1.15mm 极窄四等边屏幕，将于 10 月 12 日 19:00 正式发布。