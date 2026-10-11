四部门为汽车安全划定红线：明确汽车设计、可靠性验证试验管理，研发测试要包含两冬一夏

IT之家 10 月 11 日消息，工业和信息化部会同公安部、生态环境部、市场监管总局 10 日联合发布《关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）》。

据央视新闻今日报道，此次出台的文件重点面向三个方向：

一是研发测试验证，明确测试周期和里程的硬性要求。新申报产品必须完成综合可靠性与耐久性、结构可靠性、软件功能可靠性等测试。其中，环境适应性验证周期不少于 1 年， 须包含“两冬一夏”试验 ；可靠性验证试验里程不低于 3 万公里。

二是创新设计准入，划出红线清单。 禁止配备全隐藏式车门把手 ；不得采用折叠屏、柔性屏；行车过程中不得使用“零重力”座椅、旋转座椅或座椅放倒成床等功能； 应急逃生、应急制动等涉及安全的操纵件必须保留实体操纵件和醒目标识 。

三是准入管理，明确执行时间和处置措施。自 2027 年 1 月 1 日起，未按要求进行测试验证、验证不充分或提供虚假材料的产品不予公告；已取得公告的产品须在 2027 年 7 月 1 日前补报相关材料，逾期且存在安全隐患的，停止生产并实施召回。

这不是今年监管部门第一次就汽车安全提出要求。报道还提到，今年以来，多项标准和监管措施陆续出台，覆盖汽车产品从设计、测试到生产、使用的多个环节：

其一，“门把手”立下硬规矩。1 月 28 日，强制性国家标准《汽车车门把手安全技术要求》（GB 48001—2026）获批发布，针对隐藏式门把手在断电、碰撞等场景下的安全隐患作出规定； 车辆断电后，门把手的机械释放功能须能正常工作 ；车门内把手的安全标识须在对应乘员位置清晰可见。此次征求意见稿中再次明确禁止配备全隐藏式车门把手。

其二，辅助驾驶有了首个强制国标。6 月，《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》（GB 47955—2026）获批发布，针对 L2 级组合驾驶辅助划定安全底线，对基础单车道、基础多车道、领航驾驶辅助三类系统，从人机交互、驾驶员监测、数据记录等方面提出安全要求， 2027 年 1 月 1 日起实施 。

其三，高阶自动驾驶明确准入基线。7 月， 我国首部 L3、L4 级自动驾驶强制性国家标准《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》（GB 44721—2026）发布 ，2027 年 7 月 1 日起实施。

其四，“小蓝灯”被纳入规范范围。7 月底起，工业和信息化部对汽车产品公告申报从严审核。因蓝色不符合现行汽车外部灯光颜色标准， 新申报乘用车不得原厂配置辅助驾驶“小蓝灯” ，存量车辆暂不强制处置。

其五，开展生产一致性检查。在全国范围内集中整治道路机动车辆产品生产一致性、可靠性、耐久性、新技术测试验证等四方面问题。严防“送检一套、量产另一套”、检验创新设计的风险评估是否充分，新材料、新结构是否存在产品缺陷、疲劳失效等。

据IT之家今日早些时候报道，征求意见稿聚焦整治不合理创新设计、健全研发测试验证管理体系，通过提高汽车产品准入管理要求，压实企业产品安全主体责任。中国汽车工业协会今日发文，表态对此举措坚决支持，并面向全行业发出倡议，全面提升我国汽车产品安全水平。

中国汽车工业协会认为，当前我国汽车产业电动化、智能化转型提速，产品创新迭代速度持续加快，各类新技术、新功能广泛应用。与此同时，部分片面追求创新噱头、忽视安全底线的不合理设计，以及研发测试验证不充分等问题，给产品安全、市场口碑和产业高质量发展带来隐患。