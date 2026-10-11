Meta 为 Quest 头显推送 Horizon OS 2.9 公测版更新：全新多任务界面、经典虚拟环境回归、系统级二维码扫描器...

IT之家 10 月 11 日消息，Meta 现已开始陆续向 Quest 头显用户推送 Horizon OS 2.9（v209）公共测试频道（PTC）更新。新版系统对 2D 多任务界面进行大幅调整，重新引入部分经典虚拟环境，并为 Quest 3 和 Quest 3S 加入系统级二维码扫描器。

具体来看，Horizon OS 2.9 最重要的变化是引入了代号为“Display Evo”的全新多任务界面。Meta 将其描述为“一种管理应用窗口的新方式”，用户打开的应用界面窗口会分布在周围空间中，用户可以将窗口边缘相互靠近来进行分组，也可以将多个窗口排列成类似扑克牌的“堆叠”布局，方便逐个切换。

除了多任务界面外，Meta 还为系统带回了两款旧虚拟环境（Virtual Environments），分别为 Quest 2 时期的默认环境 Desert Terrace，以及 Meta 于 2020 年 4 月首次发布的 Space Station 环境，用户可以通过左侧 Touch 控制器的菜单键，在主页编辑器中打开场景切换菜单，之后即可切换回经典虚拟环境。

此外，新版系统还为 Quest 3 和 Quest 3S 加入了系统级二维码扫描器。用户可以打开相机应用，在相机控制栏组件底部找到扫描功能，也可以进入“设置 > 通用 > 快捷控制”，将其添加为快捷控制磁贴。

虚拟键盘与触控板功能也获得了调整，Meta 简化了虚拟键盘与触控板的界面布局，令快捷操作和位置调整更加方便。Meta 还透露，相应功能现在可以在完全虚拟的环境和透视模式下使用。

空间扫描机制同样有所改进。如果用户在设置边界或扫描房间空间时中断操作，Quest 现在会恢复此前的边界设置，或退回默认的固定边界模式。测试显示，用户还可以在扫描房间级边界时取消操作，再次启动扫描后继续使用此前已经扫描的部分区域进行“断点续传”。

针对 Touch 控制器，Meta 还新增了故障排查流程。如果控制器停止响应，用户可以进入“设置 > 设备 > 控制器”，选择“排查控制器问题”，按照系统提示进行检查。

Navigator 桌面的全局搜索功能也得到改进。用户现在可以直接搜索并调整部分设备设置，即使设备处于离线状态也能使用。例如，输入 Wi-Fi、蓝牙、勿扰模式、旅行模式或透视模式等关键词，就可以在搜索结果中找到对应设置并进行修改。

最后，Horizon OS 2.9 PTC 还为游戏手柄模式新增了一项可选开关。该模式于 Horizon OS 2.7 中推出，新选项允许用户在使用游戏手柄时暂停手部追踪，避免系统意外切换至手部追踪模式，从而减少误触输入。

需要注意的是，以上内容主要基于 Horizon OS 2.9 公共测试频道版本，部分功能可能仍处于开发或分批推送阶段，最终表现及正式版上线安排仍以 Meta 后续发布的信息为准。