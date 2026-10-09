Meta 首席 AI 官汪滔：不要指望 Muse 会自动帮你赚 1 万美元

IT之家 10 月 9 日消息，据《商业内幕》今天（9 日）凌晨报道，Meta 首席 AI 官汪滔（Alexandr Wang）将会继续改进 Muse。他同时提醒，用户想让智能体帮忙赚钱，自己也得付出一点努力。“我们一直在想办法提升智能体的能力，让它们能不断处理更复杂的任务。”

汪滔谈到了网上流行的一类提示词：一些用户要求智能体帮自己赚到指定金额。“我觉得挺有意思，很多人直接跟自己的 Muse 说：‘帮我赚 1 万美元（IT之家注：现汇率约合 67,125 元人民币）。’当然，不是谁提个要求，Muse 就能帮他赚到 1 万美元。想赚 1 万美元，你自己也得出力。”

汪滔曾在#musemoneychallenge 挑战中鼓励用户用 Muse 寻找省钱的办法。但让 Muse 赚钱，要求又高了一层。

Meta 希望不断改善 Muse 的记忆能力，让它帮助用户处理更复杂的任务。“智能体的记忆跟人的记忆不同。有时感觉很像，实际上差别很大。所以，记忆能力是我们一直努力改进的方向之一。”

Muse 大受欢迎，成为汪滔领导的超级智能实验室团队的一款热门产品。上线一个月后，Muse 仍位居苹果 App Store 免费应用榜首。

汪滔谈到，开发者使用智能体时能感受到它的神奇，Meta 希望让普通用户也更容易获得同样的体验。“行业大多把精力放在不断提升智能体的编程能力上。但我们觉得，存在很大的空白，因为世界上大多数人不会编程，恐怕也根本不想编程。”

Meta 还要为 Muse 探索可持续的商业模式。汪滔提到，Meta 提供了不同档位的订阅服务。外界猜测，公司是否也会在智能体服务中引入广告，或许效仿 OpenAI 在免费版和 Go 套餐中的做法。对于广告，他的回应是，Meta 并未花太多时间讨论。“我们眼下并没有花很多时间考虑广告。”

其他商业模式，可能就与用户要求 Muse 帮忙赚取的 1 万美元有关。“用户用 Muse 购物，或者 Muse 帮用户省钱、赚钱，我们可以想办法从这些交易中收一点费用。”