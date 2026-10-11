奇瑞捷途全新旅行者 7 预告搭载骁龙 8255 座舱芯片，10 月 14 日上市

IT之家 10 月 11 日消息，奇瑞捷途全新旅行者 7 将于 10 月 14 日上市，官方预告智能科技再升级。

新车搭载 TOUROS 3.3 AI 智能座舱、骁龙 8255 高阶座舱芯片，搭配 24GB 运存 +256GB 超大存储，内置讯飞星火智能 AI 大模型，配备 15.6 英寸 2.5K 中控巨幕。

IT之家注意到，该车已于 9 月 23 日开启预售，共提供 7 款车型，预售价 14.99-17.99 万元。动力方面，该车提供 1.5T 汽油、2.0T 汽油以及 1.5T 插混三种动力。新车的长宽高分别为 4827mm、2006mm 和 1875mm，轴距 2800mm。

舒适性配置方面，捷途旅行者 7 配备“12 层舒云座椅”，支持八点气动按摩和十向电动调节。座椅放倒后可形成两米长的平整空间，实现“大床模式”，满足用户露营、休憩等场景需求。此外，新车还搭载 23 扬声器的“伯牙之音”全景声音响系统，营造沉浸式的听觉体验。

新车提供搭载猎鹰 500 高阶智能辅助驾驶系统，基于地平线征程 6M 芯片，算力 128TOPS，采用端到端大模型。座舱方面，芯片升级为 8255。

动力系统方面，新车提供 1.5T 汽油、2.0T 汽油以及 1.5T 插电混动三种选择。1.5T 汽油版车型匹配 7 速双离合变速箱；2.0T 汽油版车型则搭载 8AT 变速箱；1.5T 插电混动版本匹配 3 挡 DHT 变速箱，并配备容量为 45.12kWh 的宁德时代电池组，CLTC 工况下纯电续航里程达 251 公里，综合续航里程达 1400 公里。

越野能力方面，捷途旅行者 7 全系标配 XWD 全自动智能四驱系统，并提供 7+X 一键越野模式。该系统可自动完成扭矩分配与限滑脱困，7 种固定驾驶模式可覆盖城市与户外多元出行场景。