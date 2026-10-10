奇瑞捷途全新旅行者 7 官宣 10 月 14 日上市，预售价 14.99 万元起

IT之家 10 月 10 日消息，奇瑞汽车执行副总裁李学用今日宣布，捷途全新旅行者 7 将于 10 月 14 日在北京全球上市。

据IT之家此前报道，捷途全新旅行者 7 已于 9 月 23 日开启预售，共提供 7 款车型，预售价 14.99-17.99 万元。动力方面，该车提供 1.5T 汽油、2.0T 汽油以及 1.5T 插混三种可选。

新车的长宽高分别为 4827mm、2006mm 和 1875mm，轴距 2800mm。捷途全新旅行者 7 保留了外挂式储物箱（俗称“小书包”），并采用侧开式尾门。尾灯组内部经过熏黑处理。

新车提供搭载猎鹰 500 高阶智能辅助驾驶系统，基于地平线征程 6M 芯片，算力 128TOPS，采用端到端大模型。座舱方面，芯片升级为 8255。

越野能力方面，捷途旅行者 7 全系标配 XWD 全自动智能四驱系统，并提供 7+X 一键越野模式。该系统可自动完成扭矩分配与限滑脱困，7 种固定驾驶模式可覆盖城市与户外多元出行场景。

动力部分，1.5T 汽油版搭载 7 速双离合变速箱；2.0T 汽油版搭载 8AT 变速箱；1.5T 插电混动版匹配 3 挡 DHT 变速箱，匹配 45.12kWh 宁德时代电池，CLTC 纯电续航 251km，综合续航 1400km。