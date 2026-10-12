Scale AI 创始人汪滔谈创业管理：从亲自决定细节到学会放手，在 Meta 的任务是招揽人才

IT之家 10 月 12 日消息，Scale AI 创始人、现任 Meta 首席 AI 官汪滔（Alexandr Wang）当地时间 10 月 11 日在做客 David Senra 播客节目时谈到了对首次创业者的建议：创办第一家公司时，创始人应亲自承担各项工作，深入掌握每个细节，之后再逐步学会放权。

他认为，创始人需要对业务的每个细节形成明确判断，并亲自把控执行过程。Scale AI 的发展便采用了这种方式，创始人对各项工作的直接控制是公司取得成功的重要因素之一。不过，这种管理方式也带来了代价：所有决策都要经过他本人，使他逐渐成为业务推进的瓶颈。

在加入 Meta 后，他采取了不同的管理方式。据介绍，Meta 超级智能实验室需要在很短的时间内完成大量工作，而他本人既非 AI 研究员，也不是产品设计师，无法亲自承担实验室所需的所有关键工作。

因此，他将工作重点转向人才招聘，希望在各个专业领域招募顶尖人才，并为他们创造能够发挥专长的工作环境。相比亲自决定每项工作的具体做法，他更注重组建一支优秀的团队，让专业人员参与塑造产品和研究方向。

汪滔于 2025 年 6 月出任 Meta 首席 AI 官，负责新成立的 Meta 超级智能实验室，Meta 同期向 Scale AI 投资 143 亿美元（IT之家注：现汇率约合 959.08 亿元人民币），获得其 49% 的无投票权股份。