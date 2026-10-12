Anthropic 放弃后，消息称亚马逊洽谈收购初创公司 Decart、看中 AI 芯片切换软件

IT之家 10 月 12 日消息，据华尔街日报消息，据知情人士透露，亚马逊正就收购人工智能初创公司 Decart 展开谈判，该笔交易的潜在估值约为 70 亿美元（IT之家注：现汇率约合 469.48 亿元人民币）。

总部位于旧金山的 Decart 专注于研发跨芯片适配软件，能够帮助开发者在不同 AI 芯片之间无缝切换。随着各大科技巨头纷纷竞逐算力资源，这一底层软件能力正变得愈发关键。

知情人士指出，若谈判进展顺利且未出现新的竞购方，该交易或将很快达成。

研究机构 PitchBook 的数据显示，Decart 此前已从红杉资本、Benchmark 以及 Radical Ventures 等知名风投机构累计筹集逾 4 亿美元（现汇率约合 26.83 亿元人民币）。在今年 5 月的一轮融资中，其估值已接近 40 亿美元（现汇率约合 268.27 亿元人民币）。

IT之家注意到，据彭博社 8 月报道，Anthropic 曾洽谈收购 Decart，交易金额约为 60 亿美元（现汇率约合 402.41 亿元人民币）。今年 9 月，报道称 Anthropic 已放弃收购 Decart。