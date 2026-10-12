华为终端创新技术沟通会在上海练秋湖举办，麒麟芯片、XMAGE、巨鲸电池、星闪等同台亮相

IT之家 10 月 12 日现场消息，华为终端创新技术沟通会今日在上海练秋湖启幕。根据安排，活动将持续至明日。

IT之家在现场了解到，此次沟通会将集中展示云晰柔光屏、灵珑屏、灵盾防窥屏、麒麟芯片、XMAGE 华为睿影、昆仑玻璃、玄武架构、小艺、华为悦彰、方舟引擎、静谧通话、星迹定位、星闪、鸿蒙星河互联、鸿蒙星盾安全、鸿蒙空间计算、TruSense 玄玑感知系统、巨鲸电池等技术。

现场还展示了 HUAWEI 睿影 Z10 模块相机的拆解图。该模块相机在今年 10 月 1 日举行的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上正式亮相，有 H1、H2 两个卡口版本，分别适配 Mate 90 Pro Max 典藏版和 Mate 90 RS 非凡大师，定价 5999 元。

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此次沟通会的举办地上海练秋湖研发中心，是华为全球面积最大的研发基地。该研发中心总用地面积约 2400 亩，建筑面积约 220 万平方米，北侧毗邻淀山湖，南侧紧邻北横港，园区以青浦特有的水系为中心打造了 8 个各具特色的建筑组团，约可容纳 3 万人办公，于 2024 年启用。

2026 年 5 月，央视《新闻联播》曾罕见播出华为芯片基础技术研究实验室画面，创始人任正非现身上海练秋湖研发中心与研发团队交流。这也是华为核心芯片研发阵地的首次公开亮相，该实验室支撑华为麒麟手机芯片、鲲鹏服务器 CPU、昇腾 AI 芯片等全线产品的源头创新。

文中提到的 HUAWEI 睿影 Z10 是一套完整独立的影像系统，自带 1 英寸 5000 万像素传感器，可实现 24-240mm 的 10 倍连续光学变焦，并非简单的增距镜，内部配齐整套光学组件，装上手机即可完成成像，照片视频可直接在鸿蒙图库内处理分享。其 H1、H2 两款卡口依靠可拆卸转接环实现互换，全程徒手操作、无需借助任何工具；相机镜头本体接口完全一样，差别仅在于转接环。华为终端 BG CTO 李小龙曾对外解释，即便后续新款手机机身外形、开孔发生改变，只要官方推出对应的全新转接环，老的睿影 Z10 就能继续使用。

在 2026 年 10 月 1 日举行的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布华为影像品牌 XMAGE 全新升级为华为睿影 XMAGE，并提出“睿观万象，聚光成影”的全新主张。首款逻辑折叠 τ 芯片麒麟 9050 Pro 为智慧影像构筑起端侧算力底座，其搭载第十代 ISP 与全新达芬奇架构 NPU。

同一场发布会上，Mate 90 系列的芯片配置也同步公布：Mate 90 Pro Max 搭载逻辑折叠 τ 芯片，Mate 90 Pro Max 典藏版与 Mate 90 RS 非凡大师搭载麒麟 9050 Pro，Mate 90 Pro 搭载麒麟 9035，Mate 90 标准版搭载麒麟 9030。此外，Mate 90 系列全系配备第三代红枫原色摄像头，首次全焦段采用红外光学镀膜。

关于文中的可靠性与电池技术：华为“全昆仑玄武架构”指机身玻璃均采用昆仑玻璃，整机采用玄武架构，其中 Mate 90 Pro Max 典藏版屏幕采用玄武昆仑玻璃，Mate 90 Pro Max 屏幕采用第三代昆仑玻璃，Mate 90 RS 非凡大师首发动态光栅昆仑玻璃；巨鲸电池为华为大容量电池技术品牌，例如此前机型曾搭载 8500mAh 华为巨鲸电池（额定值 8320mAh）。