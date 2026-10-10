阿维塔 T09 概念版汽车更多亮点公布：全新水晶立标、晶钻阵列大灯，10 月 11 日全球首秀

IT之家 10 月 10 日消息，阿维塔 T09 概念版全球首秀已定档 1 天后（10 月 11 日）。该车还将同步亮相 2026 巴黎国际汽车展。官方近日陆续公布了该车的外观信息。

根据官方预热，阿维塔 T09 概念版汽车拥有全新 Vortex 情感涡流设计，宣称“让科技更有温度”；配备全新晶钻阵列大灯 + 全新水晶立标，主打“尊崇”质感等。

据IT之家此前报道，今年 9 月，阿维塔官方公布了 T09 的官图。新车由阿维塔和华为乾崑联合设计，前脸采用点阵封闭式格栅 + 分体式大灯设计，顶部有一颗激光雷达（预计是华为乾崑 896 线双光路图像级激光雷达），车门配备了半隐藏式门把手。

目前，阿维塔 T09 已完成申报，提供两种动力版本，长宽高分别为 5285/2025/1810 或 1820mm，轴距 3150mm，前轮距 1726mm，后轮距 1740mm，额定载客 6 人。两款车型动力系统参数有所区别：