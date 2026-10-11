北汽新能源公布享界超级工厂节奏：2026 年四季度冲刺收官、2028-2030 年跃升进阶

IT之家 10 月 11 日消息，据北汽新能源消息，享界超级工厂行政楼 101 会议室在 10 月 6 日举行了一场持续 9 个多小时的会议，享界超级工厂高级经理以上管理人员全部到齐，主题是：“从战略到落地，把 2027 年怎么打，捋清楚”。

据北汽新能源披露，享界超级工厂的节奏是：2026 年四季度冲刺收官、2027 年固本强基、2028-2030 年跃升进阶。北汽新能源官方表示，享界 G9 订单在涨、享界 V8 预期在增，享界在往上走。这一仗，必须赢。

参考IT之家此前报道，今年 9 月，北汽集团党委常委、副总经理张国富在享界 G9 工厂交付现场明确表态：北汽将坚定携手华为“在一起，做豪车”。他直言，享界是北汽举集团之力打造的“一号工程”，也是北汽最顶层的战略布局。

据其介绍，北汽与华为已升级为“车企 + 华为科技全生态”的战略共同体，北汽在享界项目上的累计投入已超过 200 亿元，并明确后续还将持续加码，共建享界完整产品矩阵，覆盖轿车、旅行车、硬派 SUV、MPV 品类。

另外，今年 6 月，工信部第 408 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示显示，享界 S9、享界 S9T、享界 G9 车辆尾标车企变更，同时商标由华彰牌变为享界牌等。华为智选车产品总监（享界系列）彭磊回应称，代表了北汽 ALL IN 享界的决心。