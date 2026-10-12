全球首款逻辑折叠芯片 τ 麒麟 9050 Pro 线下展出，“真身”亮相华为终端创新技术沟通会

IT之家 10 月 12 日现场消息，华为终端创新技术沟通会今日在上海练秋湖启幕。
IT之家在沟通会现场发现，全球首款逻辑折叠芯片 —— 麒麟 9050 Pro 在线下展出，其“真身”就位于 HUAWEI Mate XT 2 | ULTIMATE DESIGN 非凡大师三折叠手机的展台。
这也是时隔多年，华为再次公开展示自己的麒麟芯片。根据规划安排，今天的芯片内容不多，明天上午才是其专场，届时IT之家将第一时间带来更多官方信息。
作为参考，在 10 月 1 日的 Mate 90 系列发布会上，余承东正式揭晓了该系列的芯片阵容：标准版搭载麒麟 9030，Mate 90 Pro 搭载麒麟 9035，Mate 90 Pro Max 典藏版与 Mate 90 RS 非凡大师搭载麒麟 9050 Pro。详情可见IT之家此前报道。
据华为发布会上公布的数据，Mate 90 Pro Max 整机性能较上代提升 31%，Mate 90 Pro 提升 20%，Mate 90 标准版提升 27%。麒麟 9050 Pro 集成灵犀 CPU、马良 GPU 和达芬奇架构 NPU，其中马良 GPU 计算单元与缓存翻倍，NPU 支持在端侧部署 30B 参数的混合专家架构大模型。
值得注意的是，麒麟 9050 Pro 早在 9 月 7 日已随 Mate XT 2 三折叠手机首发亮相，当时华为时隔六年在旗舰发布会上推出全新麒麟芯片。