华为 Mate XT 2 三折叠手机为何由初代 Z 型方案切 U 型原因揭秘，李小龙称重量厚度是关键

IT之家 10 月 12 日现场消息，在今天的华为终端创新技术沟通会上，华为终端 BG CTO、华为终端 BG 硬件工程与产品开发管理部部长李小龙介绍了如何把三折叠手机从科幻变为现实。

李小龙先是回顾了移动端的主流设备形态，包括直板机、常规折叠机和平板电脑，并分享了自己在 2015 年画的手稿，证实了此前的爆料。

李小龙表示，铰链是决定折叠屏使用体验的“灵魂”，其主要面临三大挑战，包括耐用性、尺寸重量限制，以及开合力度控制。

IT之家也从李小龙处了解到了 Mate XT 2 三折叠手机为何由初代内外折方案切 U 型折原因，主要还是基于对手机重量、厚度的考量。

李小龙表示，Mate XT 2 相较于前代产品，主要是多了一块屏幕。华为第一代三折叠手机为了解决折叠机过重的问题，选择了 Z 型方案，因为可以节省一块屏幕所带来的重量和厚度。随着团队能力的进一步提升，华为还是倾向于为消费者提供带外屏的一个三折叠手机。

另外，消费者使用三折叠手机，如果选用 Z 型方案，那么折叠状态外部就是柔性屏，存在容易被划伤、更脆弱的情况。因此，在有能力做出拥有独立外屏的方案时，华为选择将 Mate XT 2 切换为 U 型方案。